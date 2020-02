Un festival de Fondacio ouvert à tous au mois de mai à Angers

Pourquoi venir à ce Festival

Aujourd’hui, tout va très vite, tout s’accélère. On a parfois de la peine à comprendre ce qui se passe. On pourrait céder aux sirènes de la sinistrose, alors que l’avenir dépend de chacun de nous, pour une part infime, mais bien réelle.

En venant à ce festival, on comprendra mieux les enjeux de société d’aujourd’hui, et on pourra les relever comme des défis personnels de transformation, d’action. Cela se fera dans la bonne humeur, avec des pistes concrètes. On attend jusqu’à 1500 participants.

Cet événement international se tiendra à Angers, en grande partie au Parc des Expositions, et aussi au Centre de l’Esvière.



Quel est le programme de ce Festival ?

Le thème de la journée d’ouverture du 8 mai est : Construire un monde plus humain et plus juste.

Comment on est tous concernés, comment on peut en devenir tous acteurs !



Le 9 mai, l’accent sera mis sur la mobilisation concernant les défis écologiques. Nous voulons frayer un chemin qui allie lucidité et espérance, à partir de la notion d’écologie intégrale

L’après-midi du 9 mai sera consacrée à découvrir le site de l’Esvière et le nouveau projet de Fondacio dans ce centre.

Le dimanche matin, nous espérons réveiller les énergies de chacun pour un engagement actif, avec et pour les autres.

Durant ce festival, nous aurons la joie de rencontrer, d’entendre et d’échanger avec des intervenants comme le Frère Aloïs, prieur de la Communauté de Taizé.

L’organisation de ce festival veille à assurer une cohérence sur les choix opérés, notamment écologique. Aujourd’hui, tout est à repenser ; manger, se déplacer, se vêtir, voyager, travailler doivent être mis en cohérence avec l’urgence climatique et la nature profonde des êtres vivants. Chacun avance à son rythme et c’est pour cette raison que nous proposons un week-end profondément engagé qui n’altère en rien la qualité de vie.

De la même manière que Fondacio accueille quiconque là où il en est dans sa foi, ce week-end a pour vocation à accompagner toutes celles et ceux qui le souhaitent dans une réflexion plus profonde de l’écologie et rejoindre le rang de ceux qui se mobilisent.

Pour plus de renseignements sur ce festival ouvert à tous et vous inscrire en ligne, rendez-vous sur le site internet dédié au festival.