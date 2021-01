Un fête pour la Saint Martin de l'été à Tours

L'archevêque de Tours a fait le point cet après-midi sur la vie de l'Église catholique en Touraine en cette période si particulière et a annoncé une belle fête pour la saint martin de l'été, si les conditions le permettent.



Montrer sur le terrain ce qu'est le métier d'ouvrier viticole, c'est ce qui a été proposé hier jeudi à des agents de Pôle Emploi ou encore de missions locales à Cheverny. Le but, qu'ils puissent encore mieux parler de ce métier à des personnes en recherche d'emploi



Le temps va se rafraichir encore un peu ce weekend et il gèlera à nouveau dimanche. Le ciel sera couvert avec quelques averses.