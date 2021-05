Un film documentaire pour Marcel Bascoulard

Les concerts vont reprendre peu à peu ! Malgré les contraintes sanitaires il sera de nouveau possible d'écouter des musiciens en live. A Bourges, un festival de jazz prévu pour la dernière semaine de mai.



Marcel Bascoulard, le célèbre berruyer "artiste clochard" fera l'objet d'un film documentaire tourné en Berry. On fait le point dans cette édition.



Le Berry compte de nombreux auteurs. Parmi eux Marie-Josée Lebeigle habitant Châteauroux. Cette jeune retraitée écrit des poèmes et des livres pour les enfants.