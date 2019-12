Un film sur l'après détention diffusé à la Maison de la culture de Bourges

Les deuxièmes rencontres de l'Indre se sont déroulées la semaine dernière. Un moyen de faire rencontrer différentes parties prenantes du territoire



Quelle est la situation du centre-ville de Bourges ? Depuis quelques mois il y a moins de vitrines fermées dans le centre berruyer. Nouvelle tendance ou situation ephémère ? Focus dans cette édition.



Tendre les enfants en situation de handicap vers plus d'autonomie. C'est la mission de l'AESH, l'accompagnant d'élèves en situation de handicap. On explique comment dans cette édition.



L'après détention au coeur des Journées nationales prison. Un film est diffusé ce jeudi au cinéma de la Maison de la culture de Bourges. On en parle en fin d'édition.