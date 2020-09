Un forum pour rapprocher l'offre et la demande

Il y a de nombreuses entreprises qui veulent embaucher et peinent à trouver des salariés et beaucoup de demandeurs d'emplois qui ont du mal à trouver un employeur. Le Forum du recrutement qui s'est tenu le 24 septembre à l'espace Carat d'Angoulême vise à lutter contre ces distorsions du marché du travail en faisant se rencontrer les uns et les autres. Visite sonore et témoignages sur le Salon.