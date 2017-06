Un Frigo solidaire inauguré à Paris

On connaissait déjà les boîtes à partage. Ces box installées dans les quartiers où l’on peut se servir ou déposer gratuitement des livres, vêtements, jouets ou bibelots divers. Restait à inventer quelque chose pour l’alimentation. C'est désormais chose faite, à Paris.

Ce frigo solidaire mesure à peu près 1m50 de haut, dispose de quatre casiers et d’une vitrine réfrigérée, le tout aménagé sous une cahute en bois. Le premier du genre a été installé devant le restaurant La Cantine, dans le 18e arrondissement. Et on peut venir y prendre et déposer de la nourriture en libre service.

On doit l’idée à la restauratrice du lieu, Dounia Metboul, qui s’est inspirée de ce qui pouvait déjà exister à Berlin et à Londres. Soutenu par deux associations, le Carillon et Cap ou pas cap ?, ainsi que par la mairie d’arrondissement, il a ouvert le 8 juin dernier. A terme, le but serait d’en installer sur les places et lieux publics, sous la responsabilité des collectivités locales et plus seulement celle des commerçants. Les propositions, comme le frigo, sont ouvertes.