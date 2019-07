16 compagnies de la Région Grand-Est sont retenues pour se produire du 05 au 28 juillet au festival off d'Avignon.



Une opération de soutien " Un Grand Zest de spectacles à Avignon" est portée par la Région Grand-Est.

Au micro RCF d'Ibrahima BA, Pascal Mangin, président de la commission culture de la Région Grand-Est fait le point. Et Tommy Laszlo de la compagnie LA BANDE PASSANTE, donne son impression sur ce soutien, et leur prémière participation à ce festival.