Un grenelle sur la lutte contre les violences conjugales dans le Jura

Un terrible nombre qui a obligé le gouvernement à réagir en organisant le premier Grenelle contre les violences conjugales.

Il s’est tenu le 3 septembre 2019 et a donné plusieurs mesures qui vont être mises en place, dans le but d’abolir ce fléau.

Ce grenelle contre les violences conjugales s’est décliné à l’échelle locale, à la préfecture du Jura à Lons-le-Saunier, le 27 septembre 2019.

Trois thématiques ont été abordées : la définition de « être victime », la question de l’enfant victime ou témoin de violences conjugales et la prise en charge de l’auteur de ces violences.