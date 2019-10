Un groupe d'information sur le Québec de passage à Tours

L’alerte orange aux orages est terminée pour l’Indre et Loire et le Loir et Cher. Mais nous aurons toujours de la pluie pour demain. Le thermomètre lui ne dépassera pas les 15 degrés.



Suite de notre feuilleton en Inde à la découverte des différentes missions de la congrégation fondée à Blois, les Soeurs franciscaines servantes de Marie. Aujourd'hui, découverte d'un dispensaire à Banda



Le mois d'octobre a été décrété mois du Québec. Une structure parcours la France pour préparer les candidat à l'expatriation. Ce mardi, ils était à Tours pour informer le public.