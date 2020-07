Un guide pour découvrir les curiosités géologiques des plaines et bocages de Vendée

Le Département de la Vendée, en partenariat avec le Bureau des Recherches Géologiques et Minières, a présenté vendredi dernier un nouveau guide original intitulé : « Curiosités géologiques des plaines et bocages de Vendée ». Cet ouvrage de 120 pages regroupe l’histoire géologique de la Vendée et de différents sites à visiter sur l’ensemble du territoire. Une manière de faire découvrir la diversité du paysage à l’approche de la saison estivale. Pour en parler, Baudouin de Wolbock reçoit Claude Roy, l’un des trois rédacteurs de cet ouvrage mais aussi hydrogéologue et directeur de l’environnement au Département de la Vendée, ainsi que Cécile Barreau vice-présidente du Département en charge de la commission territoire et collectivité.