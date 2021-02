Un indice de réparabilité pour prolonger la vie des machines

On est nombreux à le constater les machines que nous utulisons ont une durée de vie de plus en plus courte, que ce soit nos frigos, nos téléviseurs ou nos telephones. Des avancées ont été votées récemment et on en parle avec l'invité de Jérémie Loizeau aujourd'hui dans Midi en Normandie Christiane Renouvel de l'association UFC que Choisir de l'Orne...