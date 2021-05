Un jeu marseillais pour apprendre à détruire les punaises de lit

Une boîte de jeu, des jetons, des cartes, plusieurs joueurs et des tours de table. PunaiZo s'apparente à n'importe quel jeu de société que l'on pourrait poser sur la table un soir d'hiver. Mais ce jeu élaboré n'est pas si banal. Créé par Didac'ressources, structure marseillaise qui lutte contre les discriminations, PunaiZo se base "sur comment fonctionnent les punaises" explique Sophie Etienne de l'association. Ainsi "chaque joueur se voit distribuer dix jetons punaises" et il doit forcément s'en débarrasser. Sauf qu'à chaque tour, on récupère des oeufs de ces envahisseurs qui deviendront très vite des punaises. Le réalisme est parfait: comme dans la vrai vie, on a énormément de mal à s'en défaire.

Des cartes permettent de se débarrasser de quelques punaises. Des atouts comme "le kit de nettoyage, le piège à colle...". Chaque carte permet d'enlever un nombre donné de punaises pour se rendre compte des moyens efficaces de s'en dépêtrer. "Un jeu qui assume d'être une cruauté envers les punaises" renchérit Florent Houdmon, directeur de l'agence régionale PACA à la Fondation Abbé Pierre.

Nous avons testé le jeu. A écouter ici:



Un jeu en test avant un développement plus important

La Fondation Abbé Pierre arrive en soutien du projet car l'association, à Marseille, ne passe pas "une semaine sans voir un ménage dans le désespoir". les punaises grattent, privent de sommeil et "rendent la vie impossible" aux habitants victimes du fléau. Avec l'ARS, la Fondation Abbé Pierre diffuse donc au maximum PunaiZo. L'outil pédagogique est en test. 500 boîtes de jeu sont entre les mains de différentes structures. 500 sont à la vente.

Carine Floch, chargée de mission santé-environnement à l'ARS rappelle "qu'il ne faut pas avoir honte d'être infesté. Il faut prévenir ses voisins" pour lutter plus rapidement contre les punaises de lit.