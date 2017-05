Un jeu pour dÃ©couvrir le monde

Comment faire découvrir le monde aux tous petits? Il y a bien sûr des livres ou des DVD. Mais ça peut aussi passer par le jeu. Démonstration justement avec un jeu de cartes "Memo trotter". Un jeu familial, imaginé par Maeva Garnier, licenciée en psychologie et qui se destine à devenir éducatrice.



Un jeu de cartes sur les pays

La règle du jeu? Répondre correctement à des questions pour remporter le plus de pays possibles. 5 catégories sont proposées: paysages, spécialités culinaires, monuments, cartes géographiques et drapeaux. Le jeu s’inspire de la méthode de Maria Montessori. Une approche éducative permettant à l’enfant d’apprendre à son rythme et selon ses besoins. Le jeu (10 euros) a bénéficié d’un financement participatif. Mais pour jouer, encore un peu de patience. Il ne sera pas disponible avant les vacances d’été. Et la liste des boutiques qui le distribueront sont à retrouver sur www.memotrotter.fr