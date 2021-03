Un jugement aux vertus pédagogiques

Le jugement qui vient de frapper un ancien président de la République, un avocat et un magistrat doit être analysé au-delà des personnes sanctionnées. Il est avant tout une décision aux vertus pédagogiques voulant montrer que même si on exerce ou a exercé les fonctions les plus prestigieuses, nul ne saurait se situer au-dessus des lois. Cette décision aura eu le mérite de montrer l’égalisé des citoyens devant la justice et c'est avant tout ainsi qu’elle doit être saluée.