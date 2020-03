Un kit de solidarité entre voisins - Atanase Périfan (RCF86)

Invité : Atanase Périfan, Président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité, créateur de la Fête des Voisins et de l’association Voisins Solidaires

Pour s’aider entre voisins à organiser concrètement la solidarité et permettre à chacun d’exprimer ses besoins ou ses propositions de service, le kit « Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? » est disponible gratuitement en téléchargement sur le site voisinssolidaires.fr



Chroniques :

Regard éditorial : Les réseaux s’organisent et font réseaux (Par Marie-Hélène Restoin)

Bandes dessinées : "Philby" de Pierre Boisserie et Christophe Gaultier aux éditions Les Arènes BD, et "Le chapeau mystérieux de Monsieur Pinon" de Bartosz Sztybor et Grazia La Padula aux éditions Paquet (Par Eric Potel)

Cuisine : Terrine de pichons (Par Françoise Barbin Lecrevisse)

Concerts classiques : La captation en juillet 2019 du Requiem de Mozart mis en scène par Romeo Castellucci et interprété par le chœur et l’orchestre de l’ensemble Pygmalion dirigés par Raphaël Pichon, disponible sur ARTE Concert (Par Aude Pénicaut)



Chanson :

Karl Böhm et les choeur et orchestre de l’Opéra de Vienne / Lacrimosa (du Requiem de Mozart)