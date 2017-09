Un kit pédagogique autour du handicap

Un nouvel outil gratuit vient d’être lancé par l’Onisep, afin de sensibiliser les jeunes aux situations de handicap.

Il s’agit d’un kit pédagogique, dénommé « Handicap et école inclusive ». Cet outil a été développé par l’Onisep, en partenariat avec l’association Droit au savoir, et le Centre national d’information pour la réadaptation.

Un kit à destination de tous ceux qui travaillent avec la jeunesse

Pour Sophie Salvadori, de l’Onisep Occitanie, ce kit s’adresse aux professeurs, mais pas seulement : « L’idée, c’est que le professeur soit autonome dans sa classe quelle que soit la matière, mais c’est aussi accessible à tous les médiateurs de l’information jeunesse. Faire de l’école inclusive quelque chose de concret et réel, c’est une des missions de l’Onisep. L’accueil du jeune en situation de handicap dans la classe, c’est indispensable. »

"Faire de l'école inclusive quelque chose de concret et réel"

SVT, mathématiques, français et même éducation physique, toutes les matières sont concernées par ce kit pédagogique. Parmi les axes proposés, les métiers autour du handicap : « On a inventé l’histoire de trois jeunes en situation de handicap. Quels sont les métiers utiles à ces jeunes, de chez eux à l’école ? De l’orthophoniste au chauffeur qui emmène le jeune à l’école, on réfléchit aux métiers utiles aux enfants handicapés. »

On peut également retrouver une série de vidéos consacrées aux parcours d'élèves en situation de handicap.



Trois quiz sont aussi consacrés aux préjugés sur le handicap, aux handicaps invisibles et à la langue des signes française. Vous pouvez donc télécharger les documents directement sur le site www.kitpedagogique.onisep.fr/handicap.