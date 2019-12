Un lieu de vie pour prendre le temps de se reconstruire après un burn out

L'INTERVIEW / Renaitre après un burn out

En France, le burn out toucherait près de 500 000 personnes chaque année. Un chiffre approximatif, car il n'est pas reconnu officiellement comme étant une maladie professionnelle. Mais il nécessite un accompagnement et de prendre du temps pour soi, en plus d'un suivi médical qui n'est pas toujours suffisant pour s'en sortir. D'où l'ouverture d'un lieu de vie proche de Limoges, créé par l'association "Au temps pour toi". C'est dans un cadre apaisant, que l'équipe accompagnante propose aux résidents de renouer le contact avec le réel et de se reconstruire.

Jean-Baptiste van den Hove, fondateur et directeur de l'association Au temps pour toi, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.autempspourtoi.eu/

L'INSTANT CULTURE

L'Abbaye Royale de Fontevraud fête Noël avec Goudji.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/l-abbaye-royale-de-fontevraud-fete-noel-avec-goudji



AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Le sommet onusien pour le climat

• Ça fait du bien d'en parler avec Philippe de Lachapelle, directeur de l'OCH / Augmentation du nombre d'handicapés