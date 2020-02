Un lieu pour manger en regardant du sport

La prise de rendez-vous en ligne, une solution pour les territoires sous doté ? Les plates formes de ce type se développent depuis plusieurs années. On en parle dans ce journal.



Et si vous mangiez en regardant du sport ? C'est le principe du Queen's Berry. Il a ouvert en début d'année à Châteauroux.



Un nouveau président pour le club nautique Châteauroux. Un président avec un parcours original nous le verrons.



On terminera cette édition avec notre point quotidien sur les Municipales à Châteauroux. Nous découvrirons une idée pour développer les bus le dimanche et même la nuit.