Un lycéen bordelais à l'Assemblée nationale

La jeune militante suédoise Greta Thunberg était accompagnée de trois Français pour débattre avec des parlementaires ce mardi à l'Assemblée nationale. Parmi eux, Virgile Mouquet, membre du mouvement Youth for climate Bordeaux, et lycéen bordelais. Objectif : alerter les députés sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Virgile Mouquet est satisfait de cette rencontre, on l'écoute.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Notons qu'une prochaine grande mobilisation des jeunes pour le climat est prévue le 20 septembre prochain à Bordeaux.