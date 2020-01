Un lycéen de Firminy à la finale nationale du concours de plaidoiries

Un jeune de Firminy participe aujourd'hui à la finale nationale du concours de plaidoiries des lycéens.

Il défendra sa cause devant plus de 3000 personnes réunies au Mémorial de Caen-Normandie, Cité de l'histoire pour la paix.

On l'a joint au téléphone alors qu'il était en route pour la Normandie, voici Silvère Gauchet du lycée Jacob Holtzer;