Un marché artisanal local sur le Vieux-Port de Marseille cet été

Marseille veut promouvoir le savoir faire des métiers d’art et de l’artisanat local. Et pour le faire tout l'été, la ville va installer un marché qui sent bon l'été sur le Vieux-Port. Un partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la région est déjà ficelé. reste à trouver les 50 stands qui occuperont les quais les mois de juin, juillet et août du jeudi au dimanche de 11h à 19h et le mois de septembre du jeudi au dimanche de 11h à 18h.

Les artisans invités à postuler

Les artisans qui souhaitent participer à ce marché et qui répondent aux critères de la mairie peuvent se renseigner sur le site internet de la ville de Marseille. Le Vieux-Port promet donc aux promeneurs une animation qui permettra pourquoi pas, de ramener un souvenir d'une belle journée d'été à Marseille.