Un million d'euros de déficit annuel pour la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes)

Le maire de La Trinité dans les Alpes-Maritimes s'est penché sur les finances de la ville. La ville "est au bord de la faillite" estime Ladislas Polski, élu l'an dernier. Plus encore, il affirme avec l'appui d'un audit indépendant réalisé par KPMG que "les comptes présentés par la majorité précedente aux services de l’État chargés de les contrôler étaient faux". Il y a donc eu des fausses inscriptions dans les comptes de la ville et ce n'est pas sans conséquences pour les habitants. La mairie a donc décidé de rendre public l'audit sur le site internet de La Trinité. Est également distribué aux habitants un document qui résume la situation.

Chaque année, il manque 1 000 000 d'euros.

Des dettes cachées ont été découvertes comme celle du gymnase de la commune. Ladislas Polski nous explique avoir découvert que la ville de La Trinité a perçu 750 000 euros de la part de l’Etat, qu’elle devait ensuite reverser au département des Alpes-Maritimes qui a construit le gymnase. Sauf que les 750 000 euros n'ont jamais été rendus. "Les magistrats financiers sont en train de finaliser un rapport sur les comptes de la commune" nous affirme l'actuel maire. Alors, La Trinité peut-elle être mise sous tutelle ? Ladislas Polski nous l'affirme, "si en 2018 les comptes de la commune avaient été présentés tels qu'ils étaient en réalité, la ville serait sous tutelle".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Assumer les responsabilités de ses prédecesseurs.

Pour éviter la mise sous tutelle, la mairie va mettre en oeuvre un plan de redressement. Un certain nombre de mesures sont sur la table. En premier lieu, traquer les économies car "il y avait des marchés coûteux". Côté masse salariale la mairie ne va pas remplacer un certain nombre de départs à la retraite. Et puis il y a les augmentations d'impôts malgré la promesse de campagne, le maire assume: "je ne dois refuser d'actionner ce levier". Reste à trouver le bon équilibre car ce sont les administrés qui vont payer cash.

De son côté l'ancienne 1re adjointe reconnait des comptes "insincères" selon nos confrères de Nice-Matin.