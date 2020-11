UN MOIS APRES la tempête Alex: La vie à Breil-sur-Roya

Breil-sur-Roya durement touchée par les intempéries se relève petit à petit. La commune gardera les stigmates encore de longs mois après le passage de la tempête Alex. peut-être même plusieurs années. En attendant, la reconstruction a démarée, accélérée par le retour de l'hiver mais compliquée par le confinement et le retour du Covid 19 qui touche beaucoup plus le haut de la vallée, à Tende. Dans le lit de la Roya, les carcasses de voitures n'ont toujours pas été retirées et chaque jour, les pelleteuses déblaient des tonnes de débris.

Bilan complet sur ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire, le moral des habitants et leur relation aux intempéries. Entretien avec le maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan.

Interview partie 1:

Interview partie 2: