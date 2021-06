Un mois sans leur voiture : ces tourangeaux ont relevé le défi !

Et nous allons parler des transports et des mobilités dans ce journal. Pendant un mois, des habitants de la Touraine ont dû renoncer à leur voiture, c'était un défi lancé par le réseau de transports en commun Fil Bleu.



Les Ecuries de Chouzy-sur-Cisse ont participé hier au défi "Cheval et diversité". Une façon de montrer que les animations autour du cheval peuvent intégrer l'accompagnement des personnes vulnérables. Reportage dans cette édition.