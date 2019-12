Un mois sans tabac, on tient le pari !

Le mois sans tabac est une opération nationale lancée par le ministère des Solidarités et de la Santé, en partenariat avec l'Assurance Maladie.



L’objectif : aider ceux qui le souhaitent à arrêter la cigarette pendant tout le mois. Il est toutefois bien sûr possible de freiner sa consommation à n’importe quel moment.



Alexa Muller est tabacologue à l’hopital civil de Strasbourg. Elle nous dispense ses bons conseils au côté de Geoffrey Kretz, ancien fumeur et créateur de l'application pour téléphone Kwit qui permet d’accompagner ses utilisateurs dans l’arrêt de la cigarette.