Un moment de fraternité incarné

Le diocèse organise une prière de délivrance et de guérison. Elle aura lieu le samedi 26 juin dans l’église de la Couture au Mans. C'est une célébration qui se découpe en plusieurs temps liturgiques importants, l’écoute de la parole de Dieu, l’adoration du Saint Sacrement avec une procession comme à Lourdes, et un temps plus personnel avec la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation ou la prière des Frères. Emmaneul Bozo a reçu et donné cette prière.