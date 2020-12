Un Noël avec les plus démunis pour Brigitte Bécard

Noël ne rime pas toujours avec retrouvailles et famille... Pour les personnes seules et les sans-abris c'est parfois un moement de solitude. Depuis quelques années, Brigitté Bécard et quelques bénévoles organisent l'opération Noël pour Tous : ils passent le réveillon avec ces personnes dans le besoin. Cette année, covid oblige, l'événement prend une tournure un peu différente.