"Un Noël confiné serait catastrophique pour les producteurs de volailles"

A l'approche de Noël, les producteurs de volailles s'inquiètent d'un prolongement du confinement, alors qu'ils souffrent déjà de la fermeture des restaurants. "Le 1er confinement a été catastrophique pour les producteurs de canard, de pigeon et de gibier, constate Nathalie Langereau, responsable de la filière avicole à la FDSEA de Maine-et-Loire. Pour Noël, on craint surtout pour les chapons, le foie gras, etc." La filière compte près de 1 000 producteurs en Anjou.