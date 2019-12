Un Noël des animaux organisé dans toute la France

L'INTERVIEW / ​Des animaux à adopter avant Noël

Les 7 et 8 décembre, la Société Protectrice des Animaux (SPA) organise dans ses 62 refuges éparpillés dans toute la France l'opération "Le Noël des animaux". Un événement important pour sensibiliser le grand public au bien-être animal et pour inviter à l'adoption des animaux abandonnés quand on sait qu'en 2018, 44 147 animaux ont été pris en charge par la SPA.

Jacques-Charles Fombonne, le président bénévole de la Société Protectrice des Animaux (SPA) est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.la-spa.fr/



AU MENU EGALEMENT

• Bien vivre, avec le magazine La Vie / L'Armée du Salut

• Ça fait du bien d'en parler, avec Véronique Fayet, du Secours Catholique Caritas / Le Fraternel

• Cas d'école, avec la Fondation Saint Matthieu / Suivre un cursus étranger depuis son école, en France