Un nouveau Directeur aux Archives Départementales de la Loire

Alain Morgat, le nouveau Directeur des Archives Départementales de la Loire est arrivé depuis peu à Saint-Etienne avec l'idée d'utiliser au mieux ce formidable bâtiment du 6 de la rue Barroin et les remarquables fonds qui y sont conservés. Il entend dynamiser les initiatives parmi ses collègues conservateurs et multiplier les collaborations avec le tissu culturel et associatif local.

Rendez-vous est pris pour une prochaine émission sur une exposition à ne pas manquer, toujours aux Archives Départementales, autour d'une personne hors du commun du début du XX° siècle : Ennemonde Diard.