Un nouveau disque et un nouveau label pour Hugo Reyne et la Simphonie du Marais

Au seuil de l'été, le musicien baroque Hugo Reyne, installé en Vendée depuis 2004, vient nous évoquer son actualité et celle de son ensemble, la Simphonie du Marais. Le flûtiste sort un disque Telemann, premier opus d'un nouveau label, HugoVox. Le "baroqueux" Vendéen a quitté la direction artistique du festival Musiques à la Chabotterie qui s'arrête cette année et est remplacé par une saison de 5 concerts. Au concert, Hugo Reyne commence de nouvelles aventures avec une résidence à Fontevraud, un nouveau festival dans le Marais Parisien fin août, et une 4e édition d'un tout jeune festival baroque aux Sables-d'Olonne en octobre.