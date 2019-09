Un nouveau lieu d'accueil à l'hôpital Lyon-Sud

Dès le 9 septembre, les patients des hôpitaux Lyon sud et leurs accompagnants pourront au sein de la nouvelle maison Saint-Jean pour un tarif de 40€ par nuit. Plus grand que le précédent, cet établissement présente l'avantage de se trouver dans l'enceinte même de l'hôpital.

Pierre-Olivier Boyer est membre de l'ordre hospitalier protestant de Saint-Jean et délégué régional de l'association. Il explique que la maison hospitalière Saint-Jean prendra la suite de l'actuel lieu d'hébergement qui est trop petit : la capacité sera relevée de 8 à 18 chambres, pour un total de 36 lits. Autre nouveauté : la maison Saint-Jean se trouve désormais à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital : un plus pour les patients et leurs familles.

La maison est essentiellement destinée à des personnes en soins ambulatoires qui ne sont pas hébergés à l'hôpital ainsi qu'aux parents d'enfants malades.