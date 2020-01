Un nouveau lieu pour mettre en valeur le patrimoine tourangeaux

A Tours, 2000 ans d'histoire sont inscrit dans la pierre et le long de la Loire. Un Centre dédié au patrimoine et à l'architecture vient d'être inauguré pour faire valeur la richesse du passé Tourangeau.



Près de 300 acteurs qui luttent contre la pauvreté en Centre Val de Loire étaient à Vineuil ce mardi après-midi. Objectif : échanger leurs initiatives pour mieux accompagner les personnes en précarité. Retour sur cette rencontre, la troisième du genre dans notre région.



La météo pour demain. Encore une journée très nuageuse et quelques averses à prévoir. Les températures restent un peu au dessus des 10 degrés.