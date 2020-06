Un nouveau protocole sanitaire dans les écoles - Alain Héraud

Invité : Alain Héraud, conseiller principal d'éducation en collège et secrétaire du syndicat SNES-FSU dans l'académie de Poitiers



Un nouveau protocole a été publié mercredi soir par le ministère de l’Education Nationale, assouplissant les règles de sécurité sanitaire pour les élèves dans les écoles. Les établissements ont jusqu’à lundi pour s’y conformer. Les élèves doivent pouvoir reprendre le chemin des écoles dès ce 22 juin





Journal régional (Par Denis Charbonnier)





Chroniques :



Regard éditorial : Retour à la “France d’avant” (Par Philippe Chalmin)



Histoire : Agnès de Blaye et son troubadour (Par Isabelle Soulard)



Intergénérationnel : "Les triplés" de Nicole Lambert aux éditions Nicole Lambert (Par Danielle Lacoste)



Reportage : “Mémoire de confinement” aux archives de Bordeaux Métropole (Par Blandine Jannin)









On danse / M.Pokora