Un nouveau site pour célébrer et partager le saint du jour à vos proches

L'INTERVIEW / Bonne fête !

La liste est longue de ceux que l'Eglise a distingué pour leur foi et leur engagement. Les Saints du Jour nous accompagnent tout au long de l'année grâce au calendrier des saints. Chaque jour, Bénédicte Draillard nous apprend qui sont ces hommes et ces femmes dont la vie est citée en exemple. RCF lance aujourd'hui lesaintdujour.fr, un tout nouveau site pour célébrer et partager le saint du jour à vos proches grâce à des cartes virtuelles.

Bénédicte Draillard et Christophe Manin sont les deux invités de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.lesaintdujour.fr/



L'INSTANT CULTURE

La 10ème édition de la Paris Games Week, le rendez-vous incoutournable du jeu vidéo.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/la-10eme-edition-de-la-paris-games-week-le-rendez-vous-du-jeu-video



AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Le RADIS

• Ça fait du bien d'en parler, avec Philippe Delachapelle, directeur de l'OCH / La consolation dans l'humiliation