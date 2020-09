Un nouvel évêque pour Nantes ce dimanche Mgr Laurent Parcerou

L’actualité de ce week-end, c’est la messe d’installation ce dimanche du nouvel évêque de Nantes, Mgr Laurent Percerou. Rencontre avec un évêque très attendu.



Les prestataires techniques du spectacle vivant et de l’évènementiel sont en danger. Pour interpeler le gouvernement et sensibiliser le grand public, leur syndicat organise cette semaine un mouvement baptisé Alerte rouge.



Rencontre ensuite avec la chef d’orchestre de l’ensemble instrumental de la Mayenne.



Le mois de septembre, c’est aussi la rentrée de la catéchèse dans nos diocèses.



Et enfin, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous braquerons le projecteur sur une petite exposition historique à la maison diocésaine du Mans qui relate les paroisses et les églises disparues du diocèse depuis la Révolution française.