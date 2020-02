Un p'tit café ?

Le salon Human Tech days faisait escale à Blois ce mercredi. Objectif de cet évènement autour du numérique : parler de ses métiers aux professionnels de l'orientation de la région.



En Touraine, dans une commune rurale à Sepme précisément, le "p'tit café" fait parler de lui dans le bourg. Ce café associatif attire de plus en plus de parents et d'enfants pour jouer ou boire un coup.





Météo : Un temps incertain demain !!!! Mais doux : 11/12° !!!