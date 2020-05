Un pacte économique et social pour l'après confinement

Un pacte économique et social pour aider la région a se relever après le confinement. Plus d'explication dans ce journal.



Les professionnels de santé libéraux du Loir-et-Cher réclame une stratégie claire d'approvisionnement en matériel pour que kiné, dentistes et autres orthophonistes reprennent leurs activités en sécurité.



Risques d'orages cette nuit et demain matin. Et quelques averses demain après midi. Les températures seront autour des 20 degrés