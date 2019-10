Un parcours au Mans pour prendre soin de son couple

La paroisse RMouest propose à partir du 16 octobre un parcours de sept dîners à la Maison St Julien au Mans pour poser - ou reposer - les bases de son couple. Communication, pardon, sexualité... autant de questions qui seront abordées sous l'éclairage de la foi chrétienne. Des soirées placées sous le signe de la convivialité et de la liberté et ouvertes à tous mariés ou pas, chrétiens ou pas. Rencontre avec Stéphanie et Sébastien qui ont profité de ce parcours couple Alpha il y a deux ans et qui cette année s'investissent dans cette proposition qui a changé leur vie.