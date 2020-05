Un pélé virtuel à Lourdes

Ce we (9 et 10 mai) doit se tenir le pèlerinage diocésain à Lourdes, avec l’Hospitalité Bordelaise, les paroisses, les familles, les enfants du caté, les catéchumènes, les 4ème-3ème... Comme le confinement est toujours de mise, il n’aura pas lieu dans sa manière habituelle. Mais il est proposé à chacun de participer à un pélé virtuel. On en parle avec le Père Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux.