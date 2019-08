Un perroquet à la maison : oui, mais pas n'importe comment !

Même si nous sommes en Alsace, nombreux sont les propriétaires de ces oiseaux à la longévité exceptionnelle, puisque certaines espèces peuvent vivre plus de 60 ans ! Accueillir un perroquet chez soi doit donc être un acte réflechi.

Pour informer les propriétaires et les éleveurs de ces oiseaux exceptionnels sur les obligations auxquelles ils doivent se soumettre, l'APRP67 (l'Association de Protection et de Replacement des Perroquets) organise un après-midi de rencontres et de conférences.

Le rendez-vous est fixé au sein de la Société d'aviculture de Haguenau, le samedi 30 mars dès 15h.

Focus sur les habitudes de vie et les conditions d'accueil de ces volatiles multicolores avec Pascale Gangloff, fondatrice et présidente de l'APRP67.

Inscription obligatoire directement auprès de l'APRP67 : www.aprp67.fr