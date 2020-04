Un peu de musique pour adoucir le confinement

Coup de projecteur dans ce journal sur l'initiative d'un jeune loir-et-Chérien. Depuis le début du confinement, il offre à ses voisins un concert de saxophone... histoire de mettre un peu de partage et de joie dans le quotidien de chacun



A Azay le rideau, une association d'amoureux des technologies a produit plusieurs milliers de visière de protection grâce à des imprimantes 3D. Plus d'explication dans quelques minutes.



La pluie commence à faire son retour. L'ouest de l'Indre et Loire aura quelques averses demain. Le reste du département et le Loir et Cher devrait avoir encore une journée de répit.