Un plan de soutien aux entreprises dévoilé par Bourges plus

Comment va se dérouler le déconfinement pour les paroisses et les paroissiens dans le Berry ? L'archevêque du diocèse a élaboré un plan en plusieurs étapes. Les mots d'ordre : prudence et organisation.



Depuis lundi le masque est devenu un objet du quotidien. Mais comment l'utiliser correctement ? On vous donne des conseils dans cette édition



Bourges Plus dévoile les détails de son plan de soutien aux entreprises de l'agglomération. Un plan de plus d'un million d'euros. Les modalités en fin d'édition.