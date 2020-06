Un plan Renaissance pour les petites entreprises de la région Centre

12 millions d'euros pour soutenir les petites entreprises de la région. C'est le fond Renaissance qui vient d'être mis en place avec des comités départementaux en charge de l'attribution des aides.



Parapente, enquête ludique ou restauration d'une loge de vignerons. L'agence tourisme et territoire du Cher a choisi 10 projets touristiques qui se veulent innovants. ll faut maintenant les financer.



Depuis quelques semaines certains maires ont terminé leur mandat. Une occasion de se reposer quand on a été en poste pendant longtemps ?



Et si vous montiez sur scène ? A Châteauroux des danseurs amateurs sont recherchés pour une représentation en novembre.