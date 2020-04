Un portail des collections des musées de Normandie

60 musées sur les 115 adhérents au Réseau des musées de Normandie alimentent actuellement le catalogue numérique des collections. Envrion 70 000 objets. Il y en a pour tous les goûts. Pour le passionné, l'historien, le curieux, le chercheur, l'étudiant, l'enseignant et ses élèves... Anne KAZMIERCZAK, chargée de communication et de médiation au sein de ce Réseau est notre invité et nous donne quelques exemples de trésors que nous pouvons dénicher dans les musées de notre région Normandie.