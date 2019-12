Un possible biomarqueur universel du cancer en étude aux HCL

Cette étude des Hospices Civils de Lyon se concentre sur une protéine, la progastrine. Sa concentration pourrait être plus élevée chez les personnes malades du cancer que chez les personnes saines.

Si cela est vérifié, sur plus d'une dizaine de cancers, cela pourrait révolutionner la détection des maladies. En une prise de sang, on pourrait être en mesure de savoir que le cancer est ou non présent, quel qu'en soit le type.

Les HCL mènent donc une étude (OncoPRO) sur plus de 400 patients - 205 sont déjà inscrits sur le programme. Cela n'implique aucune contrainte supplémentaire pour les participants. L'étude est ouverte sur 16 services de cancérologie !