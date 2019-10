Un potager partagé pour rassembler des entrepreneurs

Permettre aux entrepreneurs et salariés de se former aux pratiques du potager et d’apprendre les bases du maraichage en permaculture et en bio. C'est l'objectif du potager partagé mise en place, à Ploufragan, dans la zone d'activités des Châtelets. Dominique Chapron s'est rendu sur place. Il y a rencontré Eloïse Warmé, à l'initiative, avec Anne Renner, de ce potager.