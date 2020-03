Un premier cas de coronavirus dans le Cher

Dans cette édition, nous parlerons de jeunes du collège Notre-Dame des Anges de Vineuil. Ils se sont mis dans la peau de patrons et on créé leur mini-entreprise.



L'Indre et ses fromages bientôt à l'honneur sur M6. Un fromager local a participé à l'émission Top Chef. Il en tire une bonne expérience



Julian Alaphillipe ne remporte pas le contre la montre du Paris-Nice chez lui. Hier à Saint-Amand-Montrond, le berrichon n'a pas fait une grosse performance. Pas frustré pour autant, il a profité de ce chrono à domicile.



En fin d'édition direction Issoudun pour notre tour des candidats aux élections municipales. Nous serons avec le maire sortant André Laignel, candidat pour un huitième mandat !