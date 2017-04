Un prÃ©sident pour tous les franÃ§ais, le BILLET RCF Bordeaux

Et maintenant, un deuxième tour pour désigner notre président, puis un troisième et un quatrième tour pour élire nos représentants et tenter de trouver une majorité de gouvernement.

Chacun de nos candidats du second tour doit garder à l’esprit qu’il n’a recueilli qu’un quart des suffrages des français, il devra s’ouvrir aux demandes de l’autre quart nécessaire pour son élection.

Etre le Président de « tous les français » est un sacré défi.

Surtout qu’aujourd’hui, plus de la moitié des français est déçue.

Nous n’avons donc pas fini d’entendre des promesses ni d’échanger des chiffres validés par les uns, contestés par les autres mais sans pouvoir réellement connaître leur réelle portée.

Alors que dire, que penser ? Quel sens donner à l’homme et que proposer à tous les hommes ? Quel sens donner à notre société, la solidarité, la fraternité ? Quel sens voulons-nous donner à notre patrie, à notre Vie ?

Va-t-on croire aux lendemains qui chantent ? Va-t-on croire aux illusions ? Va-t-ion attendre d’une femme ou d’un homme providentiel la solution à nos difficultés, à notre vivre ensemble ?

Ne nous leurrons pas. Comme le disent les sages : « On n’a rien sans rien ». Il va falloir nous retrousser les manches pour ce nouveau quinquennat. Il va falloir écouter les autres et avancer ensemble. Il va falloir mettre de l’eau dans notre vin et accepter de regarder les propositions qui a priori peuvent nous troubler.

Nous ne serons jamais aussi intelligents qu’à plusieurs. Regardons notre finalité première, regardons la dignité incontournable de l’être humain de sa conception à sa mort naturelle, gardons nos fondamentaux comme nos Evêques, le soir du premier tour nous le rappellent.

Quoiqu’il arrive, n’ayons pas peur et avançons au large sans nous laisser porter par le courant mais en gardant le cap. A tous, et surtout à la France, bon vent et bonne mer

François Régis de Bazelaire