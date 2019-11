Un projet de compensation carbone dans une forêt du Beaujolais

C'est un nouveau label qui permet de financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre : le label bas carbone, créé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. L'Office National des Forêts s'en est emparé afin de reboiser des territoires ayant souffert de la canicule, par exemple la forêt de la Pyramide, dans le Beaujolais.

7000 arbres pour reboiser la forêt

Celle-ci a viré au rouge l'été dernier. Le projet n'est pas de planter seulement des sapins, mais aussi "des essences plus adaptées au changement climatique, plus résistantes à la sécheresse : des pins méditerranéens, des cèdres"...

Pour financer ce reboisement, l'ONF et le département travaillent avec la start-up We Now, une plate-forme dédiée à l'écomobilité. Des petits boîtiers permettent aux automobilistes de calculer leurs émissions, et, de là, de contribuer à compenser ces dernières en finançant des projets écologiques. Un "crédit carbone" qui va reverdir le Beaujolais !